Germania, Nagelsmann: "Una delle partite meno convincenti in 18 mesi"

C'è grande delusione in casa Germania dopo l'eliminazione in semifinale di Nations League. Il commissario tecnico Julian Nagelsmann ha commentato così il risultato ottenuto contro il Portogallo: "È stata una vittoria meritata per il Portogallo, la squadra migliore. Abbiamo dato tutto nel primo tempo. Purtroppo, se non siamo al 100%, non possiamo competere con le squadre più forti.Oggi ci è mancata la grinta. In campo c'era una buona squadra ma è sempre stata un po' troppo lenta nello sviluppo del gioco. Se fossimo passati in vantaggio nel primo tempo, forse avremmo trovato un po' di ritmo. Dopo l'intervallo siamo passati in vantaggio e poi abbiamo perso colpi. Dobbiamo lavorare su questo aspetto. È stata una delle nostre partite meno convincenti dell'ultimo anno e mezzo, ci sono mancati aggressività e ritmo. Uno o due giocatori non sono stati abbastanza coinvolti in attacco. Abbiamo bisogno del 100% da parte di tutti. Il Portogallo, ad esempio, ha sei o sette giocatori che possono fare la giocata – anche noi ne abbiamo alcuni – ma poi facciamo fatica"