Genoa-Internacional apre la 75esima Viareggio Cup

A una settimana dal calcio d'inizio, si alza il sipario sulla 75ª Viareggio Cup (17-31 marzo) e sulla 6ª Viareggio Women's Cup (17-21 marzo), presentate ufficialmente questa mattina (10 marzo) al Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago: nell'occasione sono stati resi noti i calendari con le relative località e i nomi dei premiati. Quello del giocatore che leggerà il giuramento di apertura verrà svelato nei prossimi giorni. La partita inaugurale del torneo maschile, Genoa-Internacional, si giocherà lunedì 17 marzo alle ore 15 allo stadio "Ferracci" di Torre del Lago. La finale si disputerà invece lunedì 31 marzo allo stadio dei Pini "Torquato Bresciani" di Viareggio, completamente riqualificato. Dopo 7 anni, la Coppa Carnevale torna dunque a casa. Il Centro Giovani Calciatori, la società organizzatrice del torneo, consegnerà una serie di premi a personaggi illustri del panorama sportivo (e non solo) nazionale e locale. Il 41° "Torquato Bresciani", in memoria di uno dei fondatori del Centro Giovani Calciatori al quale è intitolato anche lo stadio di Viareggio, andrà a Pierluigi Collina, ex arbitro di livello internazionale e attuale responsabile della Commissione Arbitrale della FIFA. Mauro Vegni, direttore del Giro d'Italia e delle altre classiche di RCS Sport, quali Milano-Sanremo, Strade Bianche e Giro di Lombardia, riceverà il 34° "Gaetano Scirea". Il premio giornalistico "Bruno Roghi", giunto alla 61ª edizione, verrà assegnato a Paolo Condò, prestigiosa firma del Corriere della Sera e volto di Sky Sport. Il 19° "Centro Giovani Calciatori" verrà destinato alla memoria di Gigi Riva. Daniela Fioni, responsabile marketing della Cremonese, riceverà un riconoscimento speciale in ricordo di Emanuela Perinetti, figlia di Giorgio (notissimo dirigente calcistico) prematuramente scomparsa. Il 5° Trofeo Ondina andrà alla calciatrice Greta Adami, che ha indossato anche la maglia della Nazionale. La cerimonia di consegna avverrà la sera di lunedì 17 marzo al Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago, durante la tradizionale cena di gala. Al termine della finale verranno invece assegnati i riconoscimenti legati al campo, a partire dal "Golden Boy", che spetta al miglior giocatore del torneo. Alla 75ª Viareggio Cup parteciperanno 24 squadre (11 italiane e 13 straniere) della categoria under 18, divise in sei gironi da 4 (gruppo A: 1-2-3; gruppo B: 4-5-6). Nel girone 6 si registra una variazione, con l'ingresso della Ternana al posto degli ucraini del Rukh. Accederanno agli ottavi le prime due di ciascun girone più le due migliori terze di ciascun gruppo. La 6ª Viareggio Women's Cup vedrà al via 6 formazioni: le prime due classificate si qualificheranno per la finalissima, in programma venerdì 21 marzo alle ore 15 allo stadio "Buon Riposo" di Seravezza (Lucca). In contemporanea si disputeranno le finali per determinare le restanti posizioni.