Terzo ritiro al via per il Genoa di Aurelio Andreazzoli. La squadra rimarrà a Cavriago (Emilia Romagna) sino al 10 agosto e domani, giovedì 8, disputerà un'amichevole al Mirabello di Reggio Emilia contro la Reggiana mentre un test con la Massese è in programma venerdì 9. Sul pullman anche due dei nuovi acquisti: Riccardo Saponara che la società ha ufficializzato e che è arrivato in prestito dalla Fiorentina, con diritto di riscatto, e il giovane colombiano Kevin Agudelo. Lasse Schone invece, che ha sostenuto in mattinata le visite mediche per raggiungere poi la sede nel primo pomeriggio in vista della firma, si aggregherà al gruppo più avanti. Non sono partiti il giovane Schafer e soprattutto Oscar Hiljemark. Il nazionale svedese, che ha ripreso l'attività dopo sei mesi di stop per l'operazione alle anche di gennaio potrebbe infatti lasciare il Genoa considerata l'abbondanza a centrocampo e un contratto in scadenza a giugno 2020. Oggi ha incontrato il ds Capozucca.