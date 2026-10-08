Genoa, contro la Fiorentina out anche Sow per lesione muscolare

La sosta per gli impegni delle nazionali alla fine ha portato ben tre infortuni in casa Genoa. Dopo quelli di Meictrhy e Colombo è arrivata la conferma del problema muscolare di Sow uscito a fine primo tempo con la sua Svizzera. Il centrocampista ha subìto una lesione al bicipite femorale sinistro: verrà rivalutato la prossima settimana ma secondo le prime indicazioni potrebbe fermarsi per due settimane. Sow salterà dunque Fiorentina, Roma e Venezia. Contro i Viola, oltre a Meichtry e Colombo, De Rossi dovrà fare i conti anche con le assenze di Havel, Nuredini e Venturino. Ci saranno però Traoré ed El Shaarawy con l'ex Sassuolo e Napoli pronto a partire anche titolare. Per quanto riguarda l'ultimo giocatore rientrato dalla nazionale, il capitano Vasquez, De Rossi ne ha confermato l'utilizzo dal primo minuto sottolineando solo che potrebbe poi uscire nel finale se la stanchezza dovesse farsi sentire. Ma durante la sosta il tecnico romano ha scoperto anche il giovane Robinho jr che sabato verrà convocato e andrà in panchina. Il figlio dell'ex Milan e Real potrebbe essere utilizzato a gara in corsa.