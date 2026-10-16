Gasperini fa il punto sull'infermeria: "Ecco come stanno Konè, Cristante e Dybala"

Tra i problemi ravvisati in questa Roma ci sono, come detto, alcuni momenti di blackout. I tre gol da corner ne sono una riprova. Ma Gasperini non si trova d'accordo: "Non sono blackout, c'è anche un avversario che ha dei giocatori in grado di entrare in campo. L'altra sera la svolta l'ha data Endrick. Con un paio di spunti e due colpi di testa. Poi ognuno la interpreta come vuole. Ci ha messo in difficoltà Gatti centravanti, che è entrato e ha fatto gol in mischia. Quando si arriva nei finali, molte di queste squadre risolvono le gare in questo modo. E' una realtà di fatto. Noi riusciamo a farlo contro certe squadre e abbiamo subito contro altre, prendiamo atto e cercheremo in futuro di porre correttivi".