eFootball 2024 inaugura la Season 2: Elevate the Excitement

Nuovi club dalla Turchia e dall'Asia per la Authentic Mode, nuova opzione lingua per i dispositivi mobile e nuovi Club Pack dedicati ad alcuni dei più grandi club europei.

© ufficio-stampa Konami ha annunciato un nuovo aggiornamento per eFootball. L’update introduce la Season 2: "Elevate the Excitement", nuove squadre per la Authentic Mode e nuovi Club Pack per il Dream Team.

La Trendyol Süper Lig arriva nella Authentic Mode

Iconici club e appassionati tifosi, eFootball è orgoglioso di dare il benvenuto nella Authentic Mode (trial match) alla principale divisione calcistica turca: la Trendyol Süper Lig. Gli utenti di eFootball potranno selezionare nella Authentic Mode importanti club come Beşiktaş JK, Galatasaray SK, Fenerbahçe SK, Trabzonspor e molti altri.

Grazie a una nuova partnership tra KONAMI e l'Asian Football Confederation, tutti i club che competono nella principale competizione della Confederazione Asiatica, la AFC Champions League, saranno disponibili in eFootball. Presenti club provenienti da Australia, Giappone, Iran, Qatar e tre club dell'Arabia Saudita: Al Nassr, Al Ittihad Club e Al Hilal SFC. Con i recenti trasferimenti di alcuni tra i migliori talenti calcistici del mondo nel Medio Oriente, gli utenti di eFootball avranno l'imbarazzo della scelta grazie all’introduzione di queste squadre al roster dell'Authentic Team.

eFootball Mobile: aggiunta opzione per la lingua araba

Con milioni di utenti da Medio Oriente e Nord Africa, KONAMI è entusiasta di annunciare l'aggiunta della lingua araba a eFootball Mobile. Club pack per sei dei più importanti club europei Il nuovo aggiornamento di eFootball offrirà ai fan di tutto il mondo la possibilità di ingaggiare alcuni dei più grandi nomi del calcio europeo grazie a una serie di Club Pack dedicati ad alcuni dei club partner KONAMI. In questi pacchetti saranno presenti: 11 calciatori Highlight e un Manager "Booster"! Questi "Booster" garantiranno un aumento di +1 alle statistiche di tutti i giocatori del Dream Team.

A partire dal 5 ottobre, gli utenti potranno potenziare i propri Dream Team con calciatori di FC Barcelona, Manchester United FC e Arsenal FC.

Il 19 ottobre seguiranno altri Club Pack dedicati a FC Bayern München, AC Milan e Internazionale Milano.