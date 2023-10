EA Sports FC 24 debutta nel solco della tradizione, ma su Switch il calcio è tutto nuovo

VIDEOGIOCHI

Abbiamo provato l'erede di Fifa nella sua versione per la console Nintendo e ne siamo rimasti entusiasti: la recensione

Le star del calcio si sfidano a colpi di pad

































































© EA SPORTS 1 di 34 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM E' iniziata una nuova era nel mondo dei videogiochi dedicati al calcio. L'ha aperta EA Sports, che dopo aver scritto la storia con il franchise Fifa, adesso, chiuso il rapporto con il massimo ente mondiale del football, si è buttata in una nuova avventura lanciando FC 24, il nuovo titolo dedicato al gioco più bello del mondo e disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Nonostante la mancanza del timbro Fifa, il parco giocatori e squadre a disposizione è più completo che mai con oltre 19.000 calciatori con licenza, 700 squadre e 30 campionati tra cui Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga, Champions League, Copa Libertadores e molti altri tornei.

Per inaugurare questa nuova era,si avvale di tre tecnologie che lavorano insieme per creare un'esperienza autentica e fedele., definito "il più grande balzo in avanti nel realismo", traduce la fluidità del calcio reale utilizzando i dati volumetrici di oltre cento partite di alto livello. Gli, ottimizzati dai dati Opta del mondo reale, conferiscono una dimensione senza precedenti agli atleti, andando oltre le valutazioni complessive per evidenziare le abilità in campo che rendono i giocatori speciali. Il motoremigliorato, poi, perfeziona i dettagli per rendere ogni momento del gioco più simile alla realtà.

C'è un tocco "rosa" in Ultimate Team, grazie all'intorduzione del calcio femminile che si aggiunge a sei nuovi campionati e un mondo di nuove opportunità di costruzione della squadra. Ci sono nuove Icone, Eroi e atleti di altissimo livello provenienti da tutto il calcio maschile e femminile da aggiungere al proprio club e su cui costruire la propria squadra. Per la prima volta in assoluto, inoltre, i giocatori possono essere migliorati tramite le Evoluzioni di Ultimate Team, un nuovo modo per costruire la squadra attorno ai giocatori che più amate. Basta scegliere i giocatori che soddisfano i criteri delle Evoluzioni e completare una serie di obiettivi per migliorare le loro abilità individuali, i loro stili di gioco e le loro valutazioni complessive.

Grande spazio anche alla Modalità Carriera, dove potrete definire la filosofia del vostro club come tecnico o la scelta di come agire in campo nei panni di giocatore, vivendo esperienze separate. Come Giocatore potrete celebrare i successi con l'aggiunta del prestigioso Pallone d'oro, il più ambito trofeo individuale, mentre come Tecnico avrete a disposizione un sistema di gestione totale che riunisce due nuovi elementi, la Visuale Tattica e i Preparatori, per coinvolgervi in tutte le principali decisioni del club.

E' stato quindi aggiunto il cross-platform in tutte le modalità multigiocatore online, tra cui Club, Stagione Co-Op, Volta Football e Ultimate Team Co-Op. A partire dalla creazione, nessun club sarà vincolato alla piattaforma di nascita, il che significa che i club pubblici possono essere immediatamente scoperti e raggiunti da giocatori di qualsiasi console/PC della stessa generazione.

Un piatto ricco, insomma, anche se non si può parlare di qualcosa di completamente nuovo, nonostante il cambiamento del nome. Si tratta di una evoluzione piuttosto che di una rivoluzione. Anche se non limitata a tutti. Perché la vera e più grande innovazione di questo EA Sports FC 24 riguarda. Per la prima volta dal 2019, la Legacy Edition riservata all'ibrida di Kyoto è sparita per fare finalmente spazio a una versione identica per contenuti a quelle per le console di Sony e Microsoft. Letteralmente, un calcio al passato. Ed è per questo che abbiamo voluto dedicare la nostra recensione proprio al gioco in veste Nintendo.

Partiamo subito col dire che i contenuti sono i medesimi e questa è già una gran bella notizia dopo anni di immobilismo assoluto. Ci sono tutte le modalità, comprese Volta Footall e Ultimate Team, ma anche tutti quegli aggiornamenti tecnici e di contenuti che su Switch non si erano mai visti. Si è passati anche qui all'utilizzo del motore Frostbite e il passo avanti è stato notevole. Ogni movimento, ogni azione, è decisamente più realistico e il feeling di gioco regalato ci ha finalmente proiettato nel presente.

Le uniche differenze rispetto alle versioni per PS5 e Xbox Series X|S sono la mancanza dell'HypermotionV (ma c'è l'Hypermotion 2 come per PS4 e Xbox One), l'impossibilità di sfruttare il cross-playcon le altre console (si può giocare online solo con chi ha Switch), e la riduzione del framerate da 60 a 30 Fps. Un sacrifico, quest'ultimo, ripagato dal notevole balzo grafico fatto. Perché non solo il realismo è migliorato notevolmente, ma anche le animazioni, le ambientazioni, i campi, i dettagli e i volti dei protagonisti non sono nemmeno paragonabili a quelli "ammirati" fino a poche settimane fa.

Il rallentamento di azione, poi, non è un grosso problema visto che non si tratta di un gioco di corse e ben presto vi dimenticherete di un certo calo nella fluidità dei movimenti rispetto al passato. Chiaramente il divario grafico con le versioni di attuale generazione c'è e si vede, ma finalmente anche il popolo di Nintendo può divertirsi con un gioco di calcio di alto livello, completo per contenuti e tecnicamente adeguato alle sue potenzialità. Con l'impressione che questo sia solo il primo passo in attesa dell'erede di Switch.