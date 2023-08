© instagram

Toni Kroos ha detto la sua sull'affare Veiga-Al Ahli e l'ha fatto alla sua maniera: "Imbarazzante" ha scritto sotto un post social che annunciava l'operazione. Un commento bruciante, senza possibilità di replica. Lo storico giocatore del Real Madrid non è nuovo a picconate social, come quando Bernd Schuster lo accusò di essere "lento come un trattore" e ricevette un chiaro "Chi???" come risposta. Kroos è tra quelli che hanno espresso assoluta contrarietà ai trasferimenti in Saudi Pro League, come lui il compagno di squadra Modric che ha rifiutato una offerta da 200 milioni l'anno.