Frasi ingiuriose agli ufficiali di gara, 10mila euro di ammenda per Paratici

Il Giudice Sportivo ha pubblicato le sanzioni in riferimento alle partite dell'ultimo turno di campionato di Serie A. E tra le decisioni di Gerardo Mastrandrea c'è anche un'ammenda di 10mila euro per Fabio Paratici. Non autorizzato a stare in campo durante la gara col Crotone, il Chief Football Officer della Juve è stato sanzionato per aver "stazionato in prossimità della panchina e rivolto frasi irrispettose nei confronti degli ufficiali di gara". Nessuna punizione invece Calabria per il dito medio mostrato durante il derby.

