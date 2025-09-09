Francia, il post Deschamps è Zidane: "I giocatori non vedono l'ora"

Del resto la parabola di Didier Deschamps sulla panchina della Francia è segnata: il ct ha annunciato a gennaio l'addio alla nazionale dopo il Mondiale. Un ultimo atto prima del passaggio del testimone a una leggenda del calcio francese del calibro di Zidane. Secondo quanto riporta l'Equipe infatti, l'ex tecnico del Real si sarebbe già confrontato con Laurent Blanc riguardo al suo periodo alla guida della nazionale per prepararsi al meglio al nuovo ruolo di ct. "Le informazioni gli arrivano più di quanto lui le cerchi. Sa che i giocatori sognano di lavorare con lui", ha confidato un amico di Zizou al quotidiano francese. Lo stresso Zidane non ha mai nascosto la sua volontà di ricoprire, un giorno, questo ruolo: "Sarebbe un sogno", aveva detto durante un evento Adidas nello scorso maggio. Il sogno, tra un anno, potrebbe essere realtà.