Francia, il post Deschamps è Zidane: "I giocatori non vedono l'ora"

Dopo l'addio al Real nel 2021, il francese è pronto a prendere il posto dell'attuale ct dopo il Mondiale della prossima estate
© IPA
Con un Mondiale da giocare tra nove mesi sarebbe sbagliato guardare al futuro della panchina della Francia, ma il destino sembra segnato: Zinedine Zidane si avvicina a grandi passi a diventare il nuovo ct dei transalpini. Una notizia già nell'aria da tempo, ma che giorno dopo giorno prende sempre più forma. Il presidente della Federcalcio francese, Philippe Diallo, non vuole affrettare i tempi e soprattutto vuole lasciare lavorare tranquillo l'attuale ct in vista della Coppa del Mondo della prossima estate ma è chiaro che una nazionale del calibro della Francia non possa farsi trovare impreparata.
Del resto la parabola di Didier Deschamps sulla panchina della Francia è segnata: il ct ha annunciato a gennaio l'addio alla nazionale dopo il Mondiale. Un ultimo atto prima del passaggio del testimone a una leggenda del calcio francese del calibro di Zidane. Secondo quanto riporta l'Equipe infatti, l'ex tecnico del Real si sarebbe già confrontato con Laurent Blanc riguardo al suo periodo alla guida della nazionale per prepararsi al meglio al nuovo ruolo di ct. "Le informazioni gli arrivano più di quanto lui le cerchi. Sa che i giocatori sognano di lavorare con lui", ha confidato un amico di Zizou al quotidiano francese. Lo stresso Zidane non ha mai nascosto la sua volontà di ricoprire, un giorno, questo ruolo: "Sarebbe un sogno", aveva detto durante un evento Adidas nello scorso maggio. Il sogno, tra un anno, potrebbe essere realtà.
