Fontana (Lombardia) scherza con Marotta: "Inter, a vincere troppo si diventa antipatici"

Durante la premiazione dei club lombardi vincitori dei rispettivi campionati a Palazzo Pirelli, il Governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana ha rivolto una battuta ironica al presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, punzecchiandolo sui troppi successi nerazzurri prima della consegna ufficiale dei riconoscimenti. Davanti alla platea dei delegati dalla Serie A alla Serie D, il presidente della Giunta regionale si è rivolto direttamente al dirigente dell'Inter, dichiarando tra gli applausi dell'aula: "Presidente Marotta, ogni tanto dovrebbe concedere un po' di spazio anche all'altra squadra milanese. Si ricordi che a vincere troppo poi si diventa antipatici, lei è una persona simpaticissima, siamo amici da una vita, si dimostri magnanimo anche in questo".
La situazione del Milan "mi preoccupa innanzitutto da tifoso, perché credo che il vuoto che attualmente c'è sarà sicuramente riempito. Mi preoccupa perché stanno passando giorni e non si ha l'idea di una programmazione ben precisa e di dove si voglia andare a parare. Questa è la cosa che mi preoccupa di più, speriamo in bene": così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, tifoso rossonero, a margine della seduta di Consiglio regionale di oggi.
I cronisti hanno chiesto a Fontana se questa situazione lo preoccupa anche per quanto riguarda la partita dello stadio: "Sullo stadio credo che i dirigenti del Milan siano molto presenti, credo che sia la preoccupazione che li tiene presenti di più - ha commentato Fontana -. La preoccupazione è per i tifosi…"