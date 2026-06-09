Fontana (Lombardia) scherza con Marotta: "Inter, a vincere troppo si diventa antipatici"

La situazione del Milan "mi preoccupa innanzitutto da tifoso, perché credo che il vuoto che attualmente c'è sarà sicuramente riempito. Mi preoccupa perché stanno passando giorni e non si ha l'idea di una programmazione ben precisa e di dove si voglia andare a parare. Questa è la cosa che mi preoccupa di più, speriamo in bene": così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, tifoso rossonero, a margine della seduta di Consiglio regionale di oggi.