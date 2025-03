Flick: "Benfica forte, Barça deve dare tutto per vincere"

"Il confronto dura 180 minuti. Ci aspettiamo di affrontare una squadra molto buona, una delle migliori in questo torneo finora. Dovremo giocare molto meglio di loro per andare avanti. Ci sentiamo più preparati rispetto alla partita della fase a gironi e con una dinamica migliore". Così Hansi Flick, allenatore del Barcellona, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita con il Benfica valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Sulla buona forma di Lewandowski, Flick ha detto: "È sempre bello avere un attaccante che segna così tanti gol e che la squadra gli dia queste opportunità. È una missione collettiva ed è la chiave. Dobbiamo continuare come abbiamo fatto in questi ultimi due mesi". Infine per Flick "non ci sono partite facili in questa fase. Il Benfica è un rivale fantastico che ha uno stadio con un'atmosfera speciale. Sarà difficile e non pensiamo oltre questo pareggio. Partiamo da 0-0 e dobbiamo dare tutto".