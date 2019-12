Fiorentina, Montella: "Mi gasa essere il capro espiatorio, rendo di più"

Il pari contro l'Inter ha rasserenato il clima in casa Fiorentina e risollevato le quotazioni di Vincenzo Montella. Ma alla vigilia della sfida contro la Roma, il tecnico viola tiene alta la tensione: "Non so se arriverò a mangiare il panettone. So che sono uno dei responsabili o il vero responsabile del rendimento della squadra, sono il capro espiatorio e mi sta gasando e forse così rendo anche di più". Intanto per il match contro i giallorossi resta in dubbio Chiesa: "Ha preso una brutta botta, dobbiamo valutare le sue condizioni".

"I ragazzi hanno dato una risposta importante contro l'Inter" ha proseguito Montella. "Ci sono stati tanti tanti segnali positivi nel pareggio ottenuto". Per la Roma, però resta in dubbio Chiesa: "Ha preso una botta alla caviglia e aveva un buco sul collo del piede, un'ematoma. Ieri ha fatto una risonanza e oggi lo valuteremo. I fischi dello stadio? Erano nei miei confronti, non erano per lui". Dopo quattro sconfitte consecutive e il pareggio coi nerazzurri, per risollevare la classifica e consolidare la panchina di Montella serve ovviamente un successo con la Roma: "La vittoria mi manca soprattutto per la classifica anche se il morale si è risollevato dopo l'Inter. Sappiamo che affrontiamo un avversario di grande livello e di grandi alternative. E' una squadra che ha la seconda difesa del campionato ma noi contro le grandi squadre ce la giochiamo alla pari, lo abbiamo dimostrato. Un episodio contro la Lazio ha cambiato la nostra stagione. Sono speranzoso perché penso che la squadra farà una grande gara".