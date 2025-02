Fiorentina, Dodo: "Gol Gosens una giocata provata"

Una vittoria che serviva come l'aria. La Fiorentina torna a gioire al Franchi grazie a un gol di Gosens su un grande assist di Dodò. Il brasiliano ha parlato ai microfoni di Dazn dell'azione che ha deciso il match: "Una giocata che proviamo tanto. Lui è fortissimo di testa e so che se lo servo bene può fare questi gol". Poi Dodò analizza la partita: "Anche se abbiamo sofferto un po' ci abbiamo messo la testa e abbiamo portato a casa una vittoria fondamentale". Poi la domanda si sposta sulle ambizioni della Viola in Conference: "Dobbiamo pensare partita per partita".