La Fiorentina è tornata oggi al lavoro al Viola Park, dopo la sconfitta contro il Napoli per 1-2. La notizia più importante riguarda Folorunsho. Il centrocampista, ai box per una lesione alla coscia, è finalmente tornato in gruppo. L'ex Napoli scalpita per ritagliarsi un posto già nella partita di giovedì sera contro il Panathinaikos, decisiva per le sorti della Fiorentina in Conference League.