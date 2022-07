Fiorentina alle prese con il Covid, Pradè: "Abbiamo diversi positivi"

Sono stati riscontrati alcuni casi di positività nella Fiorentina che si è radunata a Firenze per iniziare la preparazione della nuova stagione. I risultati sono emersi dai tamponi a cui si è sottoposto ieri sera il primo gruppo di giocatori convocati (e in campo stamani per i primi allenamenti a Coverciano) che comprende Benassi, Bianco, Bonaventura, Cabral, Cerofolini, Distefano, Igor, Duncan, Favasuli, Gentile, Gori, Ikone', Kokorin, Krastev, Maleh, Mandragora, Martinez Quarta, Pierozzi, Rasmussen, Rosati, Saponara, Sottil, Terracciano, Toci, Venuti. La società, a margine della conferenza stampa tenuta allo stadio Franchi, ha confermato le positività ma non i nomi dei calciatori i quali saranno sottoposti nelle prossime ore a nuovi tamponi. Il direttore sportivo Daniele Pradè: "Abbiamo diversi casi, deboli, ma non siamo preoccupati. Vediamo oggi, ma facendo una battuta, meglio adesso che più avanti".