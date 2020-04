Figc, Gravina: "Ipotesi Serie A fino a settembre-ottobre"

NUOVA IDEA

"Serie A fino a settembre-ottobre? E' una ipotesi". Cosi' il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina in una intervista concessa alla Domenica Sportiva, che ne ha diffuso una anticipazione. "L'unico modo serio di gestire un'emergenza seria di questo tipo è quello che dobbiamo comunque chiudere le competizioni della stagione 2019-2020 in questo anno".

Stiamo lavorando su tutta una serie di ipotesi per gestire al meglio questa situazione. Una data ipotizzata per ripartire è quella del 17 maggio ma sappiamo, e lo sottolineo ancora una volta, che è una ipotesi". Il n.1 della Figc ha ribadito la necessità di chiudere la stagione, anche andando a settembre-ottobre. "E' una modalità per evitare di compromettere non solo la stagione 2019-20 - le parole di Gravina - ma anche la stagione 20-21".