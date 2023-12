Fifa, dal 2024 torna la Coppa Intercontinentale: una sola sfida per la vincitrice della Champions League

© Getty Images

La Fifa ha annunciato il ritorno della Coppa Intercontinentale. Affianco al nuovo Mondiale per club, che si giocherà per la prima volta nell'estate 2025 e poi ogni quattro anni, è stato infatti confermato un torneo annuale che vedrà protagoniste le vincitrici dei trofei continentali e che prenderà lo storico nome abbandonato nel 2004. "In seguito all’approvazione da parte del Consiglio, nel marzo 2023, di una competizione annuale per club FIFA a partire dal 2024, che vedrà la partecipazione di tutti i campioni della prima competizione per club della confederazione e si concluderà con una finale in una sede neutrale tra i vincitori della UEFA Champions League e i vincitori di uno spareggio intercontinentale tra i club delle altre confederazioni, è stato deciso che il nome ufficiale della competizione sarà Coppa Intercontinentale FIFA", si legge in una nota ufficiale.