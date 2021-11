The Best Fifa Awards, Jorginho e Donnarumma tra i candidati alla vittoria

Ci sono anche gli azzurri Jorginho e Gianluigi Donnarumma tra i candidati alla vittoria dei The Best FIFA Football Awards 2021. Il regista del Chelsea è stato inserito nella shortlist per il titolo di miglior calciatore dell'anno, mentre l'estremo difensore del Paris Saint Germain si giocherà il titolo di miglior portiere. La cerimonia di premiazione, che si svolgerà da remoto, è in programma il 17 gennaio 2022.

Getty Images