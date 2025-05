Il Fenerbahce potrebbe ritrovare presto Rodrigo Becao. L'ex giocatore dell'Udinese si era rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio destro rimanendo fuori negli ultimi mesi. Dopo l'operazione i medici gli avrebbero dato il via libera per ripartire come riportato da Tuttomercatoweb.com per cui il giocatore brasiliano tornerà la prossima stagione a giocare in Turchia.