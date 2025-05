Italia U20, cancellate amichevoli con Paraguay 6 e 9 giugno

Con riferimento alla doppia gara amichevole della Nazionale Under 20, inizialmente prevista per venerdì 6 e lunedì 9 giugno a Fermo, la federazione paraguaiana ha comunicato ufficialmente la sopraggiunta impossibilità a raggiungere l'Italia. Pertanto, le due gare previste allo stadio 'Bruno Recchioni' non verranno disputate. Nella giornata di sabato 31 maggio verrà ufficializzato il nuovo programma dell'attività della Nazionale Under 20 (impegnata tra settembre e ottobre in Cile nel Mondiale di categoria), che prevederà un test match con la Nazionale Under 21 da disputarsi a porte chiuse presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia.