La famiglia di Lautaro Martinez ha inviato al giocatore un videomessaggio in cui lo saluta e promette il tifo per lui e per l'Inter alla vigilia della finale di Champions contro il PSG. Commozione da parte del capitano: "Difficile parlare, sono la mia famiglia, sono loro che stanno dietro di me e mi spingono a non mollare mai. Voglio ringraziare di questo momento e spero di poter dare loro questa Coppa", sono le parole dell'attaccante a Sky.