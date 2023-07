Europei Under 21: l’Inghilterra è campione, Spagna battuta in finale 1-0

EURO UNDER 21

Il tocco sulla punizione di Palmer regala il titolo ai Tre Leoni. Le Furie Rosse sbagliano un rigore nel recupero

© Getty Images 1 di 15 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L’Inghilterra vince l’Europeo Under-21. In finale contro la Spagna i britannici vincono 1-0 con la rete di Jones in pieno recupero nel primo tempo (49’). Le Furie Rosse gestiscono il possesso nella prima frazione di gioco, ma vengono beffate dalla punizione di Palmer, che si insacca grazie alla deviazione di Jones. Allo scadere (99’) capolavoro di Trafford, che neutralizza Ruiz dal dischetto.

Il primo squillo della gara è inglese: Gordon al 4’ si accentra dalla sinistra e fa partire il destro a girare, respinto dal portiere iberico. Un minuto più tardi è sempre l’esterno del Newcastle a impensierire gli avversari, ma il suo assist non viene finalizzato da Gibbs-White. La risposta delle Furie Rosse arriva al 12’, con la conclusione tentata da Baena che sfiora il palo. La Spagna inizia a gestire il possesso del pallone, ma in pieno recupero di primo tempo i britannici passano in vantaggio: al 49’ calcio di punizione di Palmer, che incontra la deviazione di Jones (vicino alla barriera) e beffa Tenas. Polemiche per la posizione del centrocampista del Liverpool (decisivo col suo tocco), che aumenta la tensione dell’incontro. Si rientra negli spogliatoi con l’Inghilterra avanti di una rete. In avvio di ripresa la Spagna trova l’1-1, ma il colpo di testa di Abel Ruiz viene annullato per fuorigioco. L’ingresso di Madueke prova a dare più imprevedibilità agli inglesi, ma le Furie Rosse spingono a larghi tratti alla ricerca del pari. Al 99’, dopo controllo del Var, viene fischiato un calcio di rigore per la Spagna. Capolavoro del portiere inglese Trafford, che neutralizza Ruiz dal dischetto e salva anche sulla ribattuta. L’Inghilterra vince l’Europeo Under-21 2023, chiudendo l’intero torneo con la rete inviolata.