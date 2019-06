Europei Under 21, l'Italia domina, la Polonia vince: semifinali più lontane

19/06/2019

LA PARTITA

Ci sta che un'Italia offensiva sia battuta all'italiana. Una sorta di contrappasso per i successi che furono e da tempo mancano. Non c'è una sola strada per il successo, si può vincere attaccando o facendo catenaccio. Al Dall'Ara la Polonia si è difesa con dieci uomini dietro la linea della palla e ha vinto 1-0 con l'unico tiro in porta pericoloso della sua gara. Merito di Krystian Bielik, centrocampista di scuola Arsenal al secondo gol in due gare, che con un sinistro al 40' batte un Alex Meret non esente da colpe. Un fulmine a ciel sereno, perché l'Italia parte bene: sin dal primo tempo si gioca in una sola metà campo. Chiesa è una costante spina nel fianco della difesa polacca: già al 4' un suo destro a giro si spegne a lato per questione di centimetri. L'ala della Fiorentina fa quello che vuole sulla sinistra e solo l'imprecisione di Mandragora e Barella vanifica i suoi assist. È ancora il numero 14 a rendersi pericoloso, stavolta mettendosi in proprio, ma prima un controllo imperfetto, poi la bravura del portiere Grabara gli nega il gol del vantaggio. Dopo 34 minuti le conclusioni in porta sono 10 a 2 per gli Azzurrini: forse anche per questo motivo il vantaggio polacco non fa disperare i ragazzi di Gigi Di Biagio; si ha la sensazione che la partita possa essere ribaltata da un momento all'altro, con un po' di precisione e di fortuna in più. In effetti il pareggio arriverebbe immediatamente grazie a Orsolini, un Chiesa che furoreggia allo stesso modo sulla destra. L'idolo di casa, appena riscattato dalla Juventus, trova un mancino velenoso che bacia il palo e si insacca in rete, ma il gol viene annullato per una posizione di partenza di fuorigioco. Poco dopo lo stesso Orsolini pesca Cutrone solo in area, ma l'attaccante del Milan non è in serata e sciupa di testa.



Si va al riposo sull'1-0 per la Polonia. Di Biagio inserisce Kean per Orsolini, infortunato alla spalla, ma l'esperimento della doppia punta di peso non porta i risultati sperati. Lo juventino assicura agonismo, ma senza Orsolini l'Italia perde qualcosa nell'uno contro uno, decisivo per scardinare la difesa polacca. Gli Azzurrini attaccano ma finiscono con lo schiacciarsi nell'area avversaria, le occasioni arrivano ma più per inerzia che a seguito di una manovra ragionata. Ci provano con azioni “sporche” Bastoni e Pellegrini, i tentativi finiscono fuori. Si fa vedere ancora Chiesa, che sfodera un grandissimo sinistro al volo su lancio di Mandragora, ma Grabara è rapidissimo ad abbassarsi e a chiudere lo specchio della porta. Il più pericoloso è Pellegrini, che scaglia un destro da fuori e prende il palo a portiere battuto. Anche la fortuna volta le spalle agli Azzurrini, sempre più nervosi e stanchi. Di Biagio tenta le carte Tonali e Zaniolo, ma anche queste non danno frutti: il centrocampista della Roma viene ammonito (rischiando il rosso) e salterà la gara decisiva contro il Belgio. L'ultima occasione è per Cutrone, che raccoglie un assist di Kean ma la sua girata è larga. Finisce 1-0 per la Polonia: vincere l'ultima partita del girone potrebbe non bastare per le semifinali. La strada verso la finale si fa scalcinata, ma raramente la Nazionale, maggiore o giovanile, ha vinto una manifestazione facendo percorso netto.