Europei U21, Italia con Spagna, Romania e Slovacchia

La Slovacchia ospita la fase finale dell'Europeo Under 21 come accadde nel 2000, quando l'Italia vinse il titolo battendo in finale la Repubblica Ceca grazie alla doppietta di Andrea Pirlo. Allenata da Jaroslav Kentos, ha all'attivo un quarto posto nel 2000 proprio come miglior risultato; l'ultima presenza nella fase finale è invece datata 2017 (eliminata nella fase a gironi). In quanto Paese ospitante, non ha disputato le qualificazioni.