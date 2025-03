Empoli, D'Aversa: "Fatto troppo poco, non meritavamo il pari"

Roberto D'Aversa mastica amaro dopo la sconfitta con la Roma. "Partire così e concedere un gol dopo venti secondi mentre si poteva far meglio fa capire che le difficoltà del primo tempo sul palleggio della Roma - ha spiegato il tecnico dell'Empoli -. Bisogna essere onesti. Già nel primo tempo i giallorossi meritavano di segnare più gol". "Una squadra che vuole salvarsi non può entrare in campo e prendere gol subito. Non abbiamo avuto le energie per andare a prenderli e provare a pareggiare", ha proseguito. "Nella ripresa abbiamo fatto tropo poco contro una squadra che ha qualità ed è in fiducia - ha aggiunto -. Abbiamo fatto meno pressione e questo ha evidenziato tutta la differenza tecnica con i giallorossi. Nelle valutazioni generali vanno considerate anche le tante assenza". "Quello che mi fa più rabbia è che quando possiamo evitare l'errore di un compagno non possiamo girarci, dobbiamo fare tesoro della partita e recuperare energie perché forse abbiamo pagato le tre gare ravvicinate - ha continuato -. Dobbiamo lavorare e capire che non si può partire come stasera". "I risultati al Castellani? Bisogna considerare la qualità della squadra. Per fare la partita in casa serve qualità - ha concluso -. Anche altre squadre migliori di noi rendono meglio in trasferta. Il problema non è fare punti in casa o fuori, ma fare punti".