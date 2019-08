Leo Duarte, nuovo acquisto del Milan, si presenta: "Sono molto felice di essere qui. È tutto bellissimo, non vedo l'ora di fare parte della squadra e di adattarmi il più rapidamente possibile". Il difensore brasiliano si mostra emozionato nel video postato sui profili social del club: "Quando ero a casa con mio padre, guardavamo le partite di Champions e facevo il tifo per il Milan. Giocare con questa maglia è un sogno che si realizza. Mio padre era un grande fan di Paolo Maldini, io ho avuto l'onore di conoscerlo e spero di onorare questa maglia. La prima persona che mi ha chiamato è stata proprio Paolo: ero al centro commerciale e ho ricevuto una telefonata, quando ho visto il nome ho cominciato a tremare, non sapevo cosa dire. Ora sono felice di essere qui, grazie a Dio tutto è andato bene. Paquetà? Mi ha mandato molti messaggi e mi ha detto che mi aiuterà, ha parlato molto bene del club e della città, sono felice di giocare con lui. Il numero 43 l'avevo al Flamengo e anche prima, mi ispiro a Juan e a Thiago SIlva, che è un gran giocatore. Se facessi la metà di quello che ha fatto lui qui, sarei felice. Io prometto impegno e voglia di vincere, non mollo mai. Non ho mai giocato a San Siro, sarà un privilegio".