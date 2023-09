Domenica torna Pressing: post-derby con Pellegatti e Biasin

© ipp

Domenica 17 settembre, su Italia 1, in seconda serata, dopo la sosta per le nazionali torna l’appuntamento con “Pressing”. In conduzione dello storico appuntamento targato SportMediaset la coppia composta da Massimo Callegari e Monica Bertini. In studio per commentare e analizzare la quarta giornata del campionato: Christian Panucci, Riccardo Trevisani, Sandro Sabatini, Ivan Zazzaroni e Graziano Cesari per tutti i casi di moviola. In collegamento Carlo Pellegatti, Fabrizio Biasin e Massimo Zampini.