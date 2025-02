Domani in Figc il nome del vincitore del premio "Bearzot"

Ormai ci siamo, domani sarà svelato il vincitore del Premio nazionale 'Enzo Bearzot', manifestazione promossa dall'US Acli in collaborazione con la Federcalcio. Appuntamento alle 15 nella sala Paolo Rossi della Figc dove ad annunciare il successore di Simone Inzaghi saranno il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, e il n.1 dell'Us Acli nazionale, Damiano Lembo. Come succede dal 2018, inoltre, nel corso della conferenza, l'Aia comunicherà il nominativo dell'arbitro emergente Can assegnatario del Premio 'Stefano Farina', lo scorso anno andato a Matteo Marcenaro della sezione di Genova. Da quest'anno, poi, il Premio Bearzot si arricchisce anche di un riconoscimento rivolto a uno o una giovane giornalista emergente dedicato alla memoria di Gian Paolo Ormezzano, storico inviato della Stampa, direttore di Tuttosport e una delle grandi firme di Famiglia Cristiana, scomparso lo scorso 26 dicembre.