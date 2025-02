Di Francesco: "Atalanta forte, ma Venezia deve sfruttare sua qualità"

"L'Atalanta è una squadra solida, forte, dalla grande fisicità, composta da calciatori che giocano insieme da molto tempo e che, con il loro allenatore, hanno fatto un percorso importante. In campo mettono grande pressione e hanno la capacità di cambiare la partita in corso grazie alle numerose alternative a disposizione, noi dovremo essere bravi a rispondere con le stesse caratteristiche per giocarcela fino alla fine". Così l'allenatore del Venezia Eusebio Di Francesco nella conferenza stampa in vista della partita contro l'Atalanta al 'Gewiss Stadium'. "Noi abbiamo un'opportunità importante e dobbiamo sfruttare al massimo le nostre qualità, consapevoli della grande forza del nostro avversario", ha aggiunto.