Di Canio, Totti, Vieri, De Rossi all'Illumia Padel Cup 2025

Il padel ha conquistato milioni di appassionati, tra i quali anche tanti volti del calcio come Paolo Di Canio, Luigi Di Biagio, Cristiano Doni, Tomas Locatelli, Roberto Mancini, Francesco Totti, Luca Toni, Christian Vieri, Vincent Candela, Daniele De Rossi e Robert Acquafresca, i quali parteciperanno alla quarta edizione dell'Illumia Padel Cup, in programma il 28 e 29 giugno: 32 ex calciatori si sfideranno a colpi di padel sui campi sportivi del Country Club di Castenaso, appena fuori Bologna. Una sola regola per partecipare: aver collezionato almeno una presenza nella massima serie di uno dei campionati nazionali per club d'Italia, Spagna, Inghilterra, Germania, Francia. Accanto a loro prenderà il via anche il torneo femminile grazie alla presenza di alcuni volti dello spettacolo e dello sport, tra cui Noemi Bocchi e Francesca Piccinini. Il progetto, annunciato dal presidente di Illumia Marco Bernardi, è nato nel 2022 da un'idea di Tomas Locatelli e dalla passione sportiva condivisa con Bernardi. "L'idea di base è quella di dare continuità alle spettacolari sfide tra campioni del calcio che hanno appassionato milioni di tifosi. Oggi quelle sfide si sono spostate sui campi di padel dell'Illumia Padel Cup dopo il successo delle precedenti edizioni", è stato spiegato. Un mix di divertimento e sano agonismo, ma anche la finalità di un aiuto concreto a favore delle famiglie con bambini con disabilità, che vengono supportate nel far fronte ai costi sanitari e scolastici necessari alla crescita e alla realizzazione dei propri figli. Il torneo infatti culminerà sabato 28 con una cena di gala, il cui acquisto di parte dei tavoli contribuirà alla raccolta fondi che verrà destinata ai progetti realizzati da La Mongolfiera Odv di Bologna