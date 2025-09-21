Logo SportMediaset
Derby di Roma, l'area del Foro Italico blindata

21 Set 2025 - 10:07

La Capitale si prepara per la partita Lazio-Roma. Oltre alla decisione di anticipare il derby alle 12.30, è stato previsto un consistente piano di sicurezza e l'area del Foro Italico risulta blindata. Vasto lo spiegamento delle Forze dell'ordine, con blindati e idranti nei pressi dello Stadio Olimpico. Traffico deviato, chiusa piazza di Ponte Milvio e tutta la zona davanti al Coni. Qualche petardo e alcuni fumogeni sono stati accesi davanti l'obelisco, dove si sta radunando la tifoseria della Roma prima dell'apertura dei cancelli.

Calcio ora per ora
11:51
Le formazioni ufficiali di Lazio-Roma: Pellegrini e Pedro partono titolari
11:08
Lazio-Roma: bonifiche pre-derby, trovate mazze e aste con viti e lame
11:08
Mls, Messi fa doppietta e trascina Miami verso i playoff
10:10
Roma, è anche il derby dell'ironia: Olimpico tappezzato coi cartelli 'Lotito resisti'
10:08
Olimpico blindato per il derby: i laziali espongono uno striscione per Charlie Kirk