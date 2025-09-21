Derby di Roma, l'area del Foro Italico blindata

La Capitale si prepara per la partita Lazio-Roma. Oltre alla decisione di anticipare il derby alle 12.30, è stato previsto un consistente piano di sicurezza e l'area del Foro Italico risulta blindata. Vasto lo spiegamento delle Forze dell'ordine, con blindati e idranti nei pressi dello Stadio Olimpico. Traffico deviato, chiusa piazza di Ponte Milvio e tutta la zona davanti al Coni. Qualche petardo e alcuni fumogeni sono stati accesi davanti l'obelisco, dove si sta radunando la tifoseria della Roma prima dell'apertura dei cancelli.