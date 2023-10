Del Piero incontra ad Abu Dhabi Abdul-Jabbar: scambio di maglie fra le due leggende 

PARTNERSHIP SERIE A-NBA

Il fuoriclasse della Juventus ha incontrato il campione dell'NBA al margine della partita fra Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves

© instagram Mettendo insieme i loro trofei, si potrebbe tranquillamente riempire un'intera stanza. Dopotutto Alessandro Del Piero e Kareem Abdul-Jabbar hanno segnato la storia dei rispettivi sport, il calcio e il basket. Se "Pinturicchio" ha conquistato scudetti, Champions League e il Mondiale 2006, il cestista americano ha avuto modo di rispondere con sei titoli NBA a cavallo fra gli anni Settanta e Ottanta. L'occasione per incontrarsi è la visita del bomber della Juventus nuovo ufficio della Lega Serie A nella regione MENA in qualità di ambassador.

All'interno di un progetto di una cross-sport collaboration con NBA, Del Piero ha avuto modo di seguire dal vivo Abdul-Jabbar, giunto ad Abu Dhabi per seguire il match fra Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves. I due si sono scambiati le rispettive maglie autografate segnando così un momento di unione fra uno dei campionati di calcio più apprezzati al mondo e il torneo di basket più celebre del globo.

"È sempre un piacere visitare il Medio Oriente, ma questa visita è stata molto speciale. Non solo ho potuto contribuire ad approfondire la nostra partnership con l'NBA, connettendomi con leggende di un altro grande sport di squadra, ma è stata anche la mia prima visita agli uffici della Serie A MENA dalla loro apertura - ha spiegato Del Piero che ha realizzato fra gli altri anche alcuni video esclusivi presso l'NBA District di Abu Dhabi con la leggenda NBA Gary Payton -. Ho potuto vedere di persona gli investimenti effettuati in Medio Oriente e lo sviluppo delle iniziative per i fan, e capire meglio le nostre attivita' locali che aiuteranno a identificare e coltivare il talento calcistico futuro della regione".

Soddisfazione anche per il direttore marketing e commerciale di Lega Serie A Michele Ciccarese che ha plaudito la visita dell'ex giocatore veneto: "Siamo felici, dopo le recenti iniziative a Singapore e New York, di essere qui oggi presso l`ufficio della Serie A ad Abu Dhabi, al fianco del nostro Ambassador Alessandro del Piero. L'amore per il calcio italiano è forte in tutta la MENA Region (Middle East & North Africa) con oltre 35m di fan, per coinvolgere un pubblico più giovane e ampio saremo maggiormente presenti attraverso progetti di cross-marketing con realtà globali come l'NBA. Vedere leggende come Del Piero e Kareem Abdul-Jabbar rappresentare la Serie A e l`NBA non solo ci riempie di orgoglio e sottolinea il significato globale e distintivo dello sport, ma queste iniziative lavorano parallelamente sulla conoscenza e sulla percezione del nostro brand Serie A coinvolgendo più generazioni in un contesto unico come quello di Abu Dhabi".