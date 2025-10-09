De Jong come Rabiot: "Villarreal-Barca a Miami? È sbagliato"

Dopo Adrien Rabiot, anche Frank De Jong: la Uefa ha detto un si' in via eccezionale a Milan-Como a Perth e Villareal-Barcellona a Miami, e il centrocampista olandese del Barca non ha nascosto la propria contrarietà. "Non mi piace il fatto che giocheremo lì e non sono d'accordo", ha dichiarato il capitano del Barcellona dal ritiro dell'Olanda, dicendosi convinto che giocare all'estero distorca tutto. "Non è giusto per la competizione. Non mi piace e non credo sia giusto per i giocatori", ha aggiunto il centrocampista: "I club verranno pagati per questo, ma non sono d'accordo nel giocare una partita di campionato a Miami. Capisco che altri club non siano d'accordo".