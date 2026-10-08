David Silva di nuovo in campo a 40 anni, giocherà a Hong Kong

08 Ott 2026 - 11:10
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

David Silva torna in campo a 40 anni: l'ex centrocampista del Manchester City, che aveva annunciato il ritiro nel 2023, ha deciso firmare per il Sha Tin, club della Hong Kong Premier League. L'ex nazionale spagnolo, campione del mondo nel 2010 e due volte campione d'Europa, ha conquistato quattro titoli di Premier League e 11 trofei in dieci stagioni con il City. "Sono entusiasta di andare a Hong Kong, di conoscere la cultura locale, il cibo di Sha Tin e, naturalmente, il calcio", ha detto Silva in un video pubblicato su Instagram. Silva si era ritirato dopo la rottura del legamento crociato anteriore subita durante un allenamento con la Real Sociedad. Ora la nuova sfida, in un campionato in cui lo Sha Tin occupa attualmente all'ottavo posto dopo quattro giornate. Il club ha fatto sapere che il giocatore arriverà presto per ambientarsi e allenarsi con la squadra, con l'obiettivo di raggiungere la condizione migliore prima del debutto. Il suo debutto è previsto per il 18 ottobre contro l'Hong Kong Football Club.

Ultimi video

01:09
DICH CARDINALE SU SAN SIRO

Cardinale: "Ecco cosa faremo a San Siro. Fare come in Premier"

02:53
È tempo di serie A

Nel weekend torna la Serie A: dove eravamo rimasti

03:14
Pazza idea... triplete

Pazza idea... triplete: l'Inter non si nasconde più

01:29
Bonny, ecco l'occasione

Bonny, ecco l'occasione: contro il Parma sfida il suo passato

01:39
Bartesaghi ci crede

Milan, ora Bartesaghi ci crede: può essere il mese del rilancio

01:45
Endrick: Milan c'è il sì

Endrick-Milan, c'è il sì per rinnovare la tradizione verdeoro

01:39
Juve-Woltemade in salita

Juve-Woltemade in salita: un amore ancora non sbocciato

01:39
Juve, riecco il Cagliari

Juve, riecco il Cagliari: un anno fa la beffa

14:38

Esclusiva Pastorello, intervista integrale: il mercato e i retroscena su Inzaghi, Palmisani e Meret

01:57
DICH MAROTTA DAL PALCO GENTLEMAN DICH

Marotta: "Triplete? Ci godiamo quello del 2010, ma sognare è un diritto"

00:42
DICH DIMARCO DAL PALCO GENTLEMAN DICH

Dimarco: "Campionato o Champions? Non si sceglie"

05:47

Ludi: "Roma candidata allo scudetto, sarà sfida tra sorprese e grandi allenatori"

01:17
DICH OBIANG MONZA GENTLEMAN DICH

Obiang: "La grinta di Juric ci spinge. Varela grande scoperta dei nostri scout"

02:25
DICH BARTESAGHI GENTLEMAN DICH

Bartesaghi: "Abbiamo fiducia e pensiamo solo a noi stessi"

03:39
DICH ZIELINSKI GENTLEMAN DICH

Zielinski: "In Champions vogliamo fare meglio dell'anno scorso"

01:09
DICH CARDINALE SU SAN SIRO

Cardinale: "Ecco cosa faremo a San Siro. Fare come in Premier"

I più visti di Calcio

SRV MN OK CORRISPONDENZA MALAGUTTI PROMOSSI E BOCCIATI ITALIA-TURCHIA 5/10 SRV

Italia-Turchia, i promossi e i bocciati di Nations League

Messi, il calcio piange

Messi, il calcio piange: "È il giorno più triste"

DICH DIMARCO DAL PALCO GENTLEMAN DICH

Dimarco: "Campionato o Champions? Non si sceglie"

Figc, c'è il Commissario: ecco chi sarà

Figc, c'è il Commissario: ecco chi sarà

Amorim spiega il Milan

Amorim spiega il Milan

DICH GATTUSO SU MILAN PER SITO 4/10 DICH

Gattuso e il suo Milan "segreto": "Io ho distrutto Pato, Pirlo..."

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:00
Il Venezia a Bergamo per iniziare a muovere la classifica
13:58
Andrea Conti e il Milan: "Ho visto i più giovani piangere per i comportamenti di Ibra"
Matteo Gabbia (Milan)
13:28
Milan, Gabbia: "Dopo la sosta conto di tornare al 100%". E su Amorim...
13:12
Juve, senti Ravanelli: "Zhegrova è un fenomeno, spacca le partite"
13:07
Udinese: Guye operato alla caviglia, guarigione in 3 mesi