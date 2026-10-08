David Silva di nuovo in campo a 40 anni, giocherà a Hong Kong

David Silva torna in campo a 40 anni: l'ex centrocampista del Manchester City, che aveva annunciato il ritiro nel 2023, ha deciso firmare per il Sha Tin, club della Hong Kong Premier League. L'ex nazionale spagnolo, campione del mondo nel 2010 e due volte campione d'Europa, ha conquistato quattro titoli di Premier League e 11 trofei in dieci stagioni con il City. "Sono entusiasta di andare a Hong Kong, di conoscere la cultura locale, il cibo di Sha Tin e, naturalmente, il calcio", ha detto Silva in un video pubblicato su Instagram. Silva si era ritirato dopo la rottura del legamento crociato anteriore subita durante un allenamento con la Real Sociedad. Ora la nuova sfida, in un campionato in cui lo Sha Tin occupa attualmente all'ottavo posto dopo quattro giornate. Il club ha fatto sapere che il giocatore arriverà presto per ambientarsi e allenarsi con la squadra, con l'obiettivo di raggiungere la condizione migliore prima del debutto. Il suo debutto è previsto per il 18 ottobre contro l'Hong Kong Football Club.