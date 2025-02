Dal "silenzio" sul fallo a Thuram al recupero del Franchi: l'Inter ritrova Doveri a Firenze

Dal derby a Fiorentina-Inter di giovedì, dalla sala video al campo: sarà infatti Daniele Doveri, AVAR nel match di ieri a San Siro a dirigere il match del Franchi, ripresa del confronto tra i viola e i nerazzurri sospeso lo scorso 1° dicembre al 16' del primo tempo per il malore a Edoardo Bove. E non sarà probabilmente un impegno facile da preparare, almeno psicologicamente, per il direttore di gara romano protagonista insieme al collega "varista" Di Paolo del caso più discusso successo in Milan-Inter, cioè il fallo da rigore commesso dal rossonero Pavlovic ai danni di Thuram intorno al settantesimo minuto. Infrazione sfuggita all'arbitro di campo Chiffi che in sala Var, dove appunto operavano Doveri e Di Paolo, non hanno tuttavia inspiegabilmente ritenuto di dover analizzare, richiamando il collega al monitor per rivalutare la dinamica dello scontro falloso.