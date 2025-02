Curva Nord assente allo Stadium per la sfida contro la Juve: ecco il motivo

La Curva Nord dell'Inter ha annunciato che domenica sera non sarà allo Stadium per la sfida contro la Juventus. "I gruppi del Secondo Anello Verde comunicano che non saranno presenti allo Juventus Stadium in occasione della partita di domenica prossima - si legge sui social - La nostra voglia di esserci sempre, a qualunque costo, non può certamente piegarsi a delle modalità di vendita dei tagliandi assurde, priva di ogni minima forma di considerazione e rispetto nei confronti del tifo organizzato. Seppur fisicamente assenti, il nostro pensiero sarà fisso verso Torino. Avanti Inter, lotta da ultras! NON CI VEDI MA CI SIAMO". La Nord aveva disertato anche la trasferta di Firenze del 1° dicembre, nella serata del malore a Edoardo Bove.