Cracco e la ricetta-scudetto per il Milan: "Allegri è uno chef che fa la differenza

Il 2026 può essere l'anno buono, perché il Milan è a quota 19 titoli e questi primi mesi della nuova stagione hanno dimostrato che la solidità è una dote di quelle che invitano a crederci. Può essere l'anno buono anche per Cracco, che quella seconda stella l'ha persa quando ha cambiato locale e la rivuole a tutti i costi. Però la vuole anche per il Milan e ne ha parlato durante la presentazione del nuovo libro Cracco in Galleria, un volume di gran classe edito da L'Ippocampo per la versione italiana e da Phaidon per quella inglese, impreziosito da uno spettacolare materiale iconografico e scritto da Gabriele Zanatta. Circondato da interisti e simpaticamente provocato sulla "spocchia del capolista", lo chef ha risposto con un sorriso: "Gli interisti vedono una realtà diversa".