Correa saluta l'Inter: "Porterò con me bei ricordi e momenti negativi"

Joaquin Correa è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Botafogo e ha scelto Instagram per salutare l'Inter, dove ha vissuto gli ultimi 4 anni (a parte una stagione a Marsiglia) con pochi alti e tanti bassi: "Ciao Inter, ciao Neroazzurri! Porterò con me tanti bei ricordi così come momenti negativi che mi hanno fatto crescere come giocatore e soprattutto persona. Sono sicuro continuerete a vincere trofei, giocare finali e portare in alto il nome di questa società. Con determinazione e orgoglio, come abbiamo fatto noi in questi anni! Un grande in bocca al lupo".