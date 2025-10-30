Coppa Libertadores, Flamengo elimina Racing e vola in finale

Il Flamengo accede alla finale di Coppa Libertadores dopo aver pareggiato 0-0 contro gli argentini del Racing Club, nella gara di ritorno della prima semifinale. Il club brasiliano è riuscito a difendere il vantaggio di 1-0 ottenuto nella partita di andata e punterà a vincere il prestigioso torneo calcistico sudamericano per la quarta volta. Il Flamengo ha ottenuto la qualificazione nonostante abbia giocato gran parte del secondo tempo in 10 uomini, dopo l'espulsione di Gonzalo Plata al 56' minuto. La finale è prevista per il 29 novembre allo stadio Monumental di Lima, in Perù. Nell'altra semifinale, gli ecuadoriani della Liga de Quito hanno battuto per 3-0 il Palmeiras nella gara di andate e sono ad un passo da una storica finale. Il Flamengo ha vinto la Libertadores nel 1981, 2019 e 2022. Un'altra vittoria per il glorioso club rossonero darebbe al Brasile l'ottavo titolo nelle ultime nove edizioni del torneo.