Calcio

Coppa Libertadores, Flamengo elimina Racing e vola in finale

30 Ott 2025 - 11:03

Il Flamengo accede alla finale di Coppa Libertadores dopo aver pareggiato 0-0 contro gli argentini del Racing Club, nella gara di ritorno della prima semifinale. Il club brasiliano è riuscito a difendere il vantaggio di 1-0 ottenuto nella partita di andata e punterà a vincere il prestigioso torneo calcistico sudamericano per la quarta volta. Il Flamengo ha ottenuto la qualificazione nonostante abbia giocato gran parte del secondo tempo in 10 uomini, dopo l'espulsione di Gonzalo Plata al 56' minuto. La finale è prevista per il 29 novembre allo stadio Monumental di Lima, in Perù. Nell'altra semifinale, gli ecuadoriani della Liga de Quito hanno battuto per 3-0 il Palmeiras nella gara di andate e sono ad un passo da una storica finale. Il Flamengo ha vinto la Libertadores nel 1981, 2019 e 2022. Un'altra vittoria per il glorioso club rossonero darebbe al Brasile l'ottavo titolo nelle ultime nove edizioni del torneo. 

01:55
Atalanta-Milan 1-1: gli highlights

Atalanta-Milan 1-1: gli highlights

01:31
Si rivede Lookman

Si rivede Lookman

01:26
Gimenez è un problema

Gimenez è un problema

01:32
Il bomber a sorpresa

Il bomber a sorpresa

01:33
Juve, tocca a Spalletti

Juve, tocca a Spalletti

01:59
Chivu, ottima reazione

Chivu, ottima reazione

01:04
MCH PER LIVE MARTINO MCH

L'apecar con la statua di Maradona in giro per Napoli

01:23

Maradona, l'omaggio del pianista a Tokyo nel giorno del compleanno

00:45
MCH ARRIVO SPALLETTI ALLA CONTINASSA 30/10 MCH

Juve-Spalletti, ci siamo: eccolo alla Continassa

01:15
Genoa-Cremonese 0-2: gli highlights

Genoa-Cremonese 0-2: gli highlights

01:07
Bologna-Torino 0-0: gli highlights

Bologna-Torino 0-0: gli highlights

03:15
Inter-Fiorentina 3-0: gli highlights

Inter-Fiorentina 3-0: gli highlights

02:58
Juventus-Udinese 3-1: gli highlights

Juventus-Udinese 3-1: gli highlights

01:07
Como-Verona 3-1: gli highlights

Como-Verona 3-1: gli highlights

02:10
Roma-Parma 2-1: gli highlights

Roma-Parma 2-1: gli highlights

01:55
Atalanta-Milan 1-1: gli highlights

Atalanta-Milan 1-1: gli highlights

SRV RULLO INTER LAUTARO NOTIZIA MKHITARYAN (MUSICATO) 27/10 SRV

Voglia di rivincita: l'Inter si aggrappa al suo "Toro"

DICH JURIC POST MILAN DICH

Juric: "Abbiamo dominato il Milan"

SRV RULLO ARBITRI E VAR, LA "SOLITA" BUFERA (MUSICATO) 27/10

Arbitri e Var sotto accusa: il calcio che non piace

MCH GOL INSUA VS BOCA MCH

Argentina, super gol da centrocampo di Insua!

Luciano Spalletti

Non solo Tudor, anche molti ex Serie A e grandi nomi dall'estero senza panchina

Vlahovic: "Oggi abbiamo dato una risposta. Abbiamo parlato tanto, ora è tempo dei fatti. Futuro? Si vedrà penso solo al presente"

Vlahovic: "Oggi abbiamo dato una risposta. Abbiamo parlato tanto, ora è tempo dei fatti. Futuro? Si vedrà penso solo al presente"

13:59
Giudice sportivo Serie B, due squalificati per un turno
13:30
Gol e curiosità, un altro record per la Serie A
12:30
Inter, buone notizie per Chivu: Thuram al lavoro con il gruppo
12:05
Premio De Sanctis, De Laurentiis: "Un piacere premiare Zoff"
11:03
Coppa Libertadores, Flamengo elimina Racing e vola in finale