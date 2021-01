Scontro Ibrahimovic-Lukaku, la Procura Figc potrebbe aprire un'inchiesta

POSSIBILI SANZIONI

Tutto dipende da quello che ha scritto Valeri nel referto dopo la partita: se, come sembra e anticipa la Gazzetta dello Sport, non ci sarà traccia delle pesanti offese (anche perché, se l'arbitro avesse colto il significato delle frasi pronunciate dai due, avrebbe estratto il cartellino rosso per entrambi) ma tutto rientrerà nelle "reciproche scorrettezze", allora il procuratore Figc Chinè potrebbe aprire un'indagine come atto dovuto, come accaduto recentemente in Serie B con Obi (Chievo), per approfondire la questione.

Tutto poi potrebbe sfociare nell'archiviazione come nel deferimento. In quest'ultimo caso particolare attenzione alle parole dello svedese quando menziona il "voodoo" perché potrebbe configurarsi come discriminazione e rientrare nei comportamenti puniti dall'articolo 28 del codice di giustizia sportiva che condanna "ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale"

Il ruolo degli ispettori federali sarà marginale, anche perché solitamente il loro compito è di segnalare ciò che avviene fuori dal campo e non nel rettangolo di gioco. Se invece Valeri avesse registrato le offese, non ci sarebbero ulteriori passaggi per la giustizia sportiva: un tesserato non può essere sanzionato due volte per la stessa violazione e sia Ibrahimovic che Lukaku erano stati ammoniti in campo.