Lega Serie A e Var, esperimento in Coppa Italia: via libera all'audio dell'arbitro allo stadio e in televisione

La Coppa Italia Frecciarossa è pronta ad essere protagonista di una nuova rivoluzione per quanto riguarda il calcio e il VAR. La Lega Serie A ha annunciato che in occasione di semifinali e finale della competizione - visibili in esclusiva e in chiaro sui canali Mediaset - verrà dato il via alla sperimentazione della diffusione del Segnale Audio dell'Arbitro all'interno degli stadi e in televisione, con limitazione alla spiegazione delle decisioni prese dal Direttore di Gara dopo l'intervento del VAR per "On Field Review". In tale occasione, spettatori televisivi e pubblico allo stadio potranno ascoltare la motivazione della decisione finale direttamente dall'Ufficiale di Gara.