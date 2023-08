Coppa Italia: subito Retegui in gol, avanza il Genoa. Ok anche il Bologna

COPPA ITALIA

L'ex Tigre segna dopo appena 32 secondi e fa doppietta, il Grifone batte 4-3 il Modena. Corazza e Zirkzee lanciano i felsinei: 2-0 al Cesena

© italyphotopress 1 di 8 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Genoa e Bologna avanzano in Coppa Italia battendo Modena (4-3) e Cesena (2-0). Gol e spettacolo a Marassi, con Retegui a segno dopo appena 32 secondi e al 57'. Completano il tabellino Vasquez e Gudmundsson per il Grifone, inutili le reti di Manconi, Tremolada e Gargiulo per i canarini: il prossimo avversario sarà uno tra Monza e Reggiana. Le reti di Corazza e Zirkzee regalano il successo ai felsinei contro il Cesena: ora Verona o Ascoli.

BOLOGNA-CESENA 2-0

Il derby tra Bologna e Cesena va ai felsinei, che vincono 2-0 e avanzano al terzo turno di Coppa Italia. Al Dall'Ara, la partita si mette subito nel migliore dei modi per i padroni di casa, che al 2' sono già in vantaggio grazie a Corazza, che con l'aiuto di una deviazione segna l'1-0 in favore della formazione di Motta. I romagnoli, però, non accusano più di tanto il colpo e vanno vicini al pareggio con il diagonale di Bumbu che sfiora il palo alla destra di Skorupski. Gli ospiti ci provano poi nella ripresa con Francesconi che accarezza la traversa e l'1-1. Al 78', Motta chiude la partita grazie alle carte dalla panchina: tra queste c'è infatti Zirkzee, che prende il posto di Arnautovic e due minuti dopo trova il definitivo 2-0 grazie alla finta con tiro su Prestia che sorprende Pisseri. L'ultima emozione è una conclusione dal limite di Dominguez respinta dal portiere ospite. Il Bologna attende ora la sua avversaria: sarà una tra Verona e Ascoli. Poi, eventualmente, l'Inter detentrice del titolo.

GENOA-MODENA 4-3

Mateo Retegui e il Genoa lanciano un chiaro messaggio al campionato. L'ex Tigre, alla prima partita ufficiale, sigla una doppietta e dà spettacolo nel 4-3 con cui il Grifone elimina un coriaceo Modena. La prima rete dell'attaccante italoargentino arriva dopo appena 32 secondi e, al 16', sfiora il raddoppio con un clamoroso colpo di tacco messo in angolo da Gagno. I canarini, però, dimostrano di lottare e, dopo un gol annullato a Thorsby, trovano l'1-1 al 29' con il colpo di testa di Manconi su assist di Tremolada, che al 40' sigla addirittura il sorpasso. Prima dell'intervallo, però, arriva il 2-2: all'ultima azione, Gudmundsson batte un calcio di punizione e trova l'incornata di Vasquez che pareggia. Ed è proprio l'islandese, con un assolo su assist di Retegui chiuso con un perfetto diagonale sinistro, a firmare il sorpasso al 52'. Dopo cinque giri d'orologio, la seconda rete di Retegui sembra chiudere i giochi, ma ecco che, al 77', Gargiulo piega le mani a Leali. La rimonta, tuttavia, non si concretizza: il Genoa vince 4-3 e passa il turno, attendendo ora una tra Monza e Reggiana.