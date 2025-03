Coppa Italia, Corsi: "Contro Bologna poche illusioni, speriamo fare bella figura"

"C'è una grande emozione da parte di tutte le nostre componenti, la città vive questa vigilia in maniera sobria, non c'è quell'eccesso di entusiasmo anche perchè la squadra sta vivendo un momento di difficoltà in campionato ma siamo orgogliosi di ospitare i tifosi bolognesi, che saranno in maggioranza. Si potrà vivere una giornata di sport". Così il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, a 'La politica nel pallone', su Rai Gr Parlamento, alla vigilia della semifinale di andata di Coppa Italia tra il club torcano e il Bologna. Dell'importanza storica di questa partita "ce ne renderemo conto negli anni, ora siamo un po' distratti dagli eventi del campionato, questa estate si dara valore al percorso fatto da questi ragazzi per arrivare a questa partita. Tre vittorie in trasferta contro tre capoluoghi di provincia è un qualcosa fuori dal comune. Noi di appuntamenti importanti ne abbiamo avuti tanti, abbiamo vinto in tutti gli stadi importanti d'Italia, ci mancava Roma e quest'anno ci siamo riusciti", ha proseguito.