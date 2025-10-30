Coppa di Lega inglese: Liverpool fuori, ai quarti Arsenal e City

Eliminazione a sorpresa per il Liverpool nella Coppa di lega inglese. I Reds hanno perso 3-0 a Anfield contro il Crystal Palace, trascinato dalla doppietta di Sarr nel primo tempo e dalla rete nel finale di Pino. Avanza ai quarti di finale l'Arsenal, che batte 2-0 il Brighton con i sigilli di Nwaneri e Saka, e il Manchester City, che passa 3-1 in rimonta sul campo dello Swansea. Al gol di Franco replicano Doku, Marmoush e Cherki. Passa il turno anche il Chelsea di Maresca, che la spunta 4-3 contro il Wolverhampton, mentre il Newcastle elimina il Tottenham vincendo 2-0 grazie alle reti di Schar e Woltemade.