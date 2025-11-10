Conte, tris amaro e inedito. Spalletti ringrazia... Martusciello

CAPOCCIA – La Roma in testa – sia pure in coabitazione - dopo 11 giornate a quota 24 punti non è una novità: negli ultimi anni spesso i giallorossi avevano prodotto partenze interessanti. Prima di questa con Gasperini in panchina, i 24 punti all’11esima li aveva per esempio conquistati Di Francesco nel 2017-18 (in realtà 25 considerando il recupero di gennaio Samp-Roma 1-1) quando però davanti ai giallorossi c’erano Napoli, Inter, Juventus e Lazio. Erano 25 i punti nel 2014-15, a -3 dalla Juve capolista. E l’anno precedente, il primo di Rudi Garcia a Trigoria, la Roma era sola in testa alla classifica con ben 31 punti conquistati sui 33 disponibili e tre di vantaggio sulla coppia Juve-Napoli. Poi però per un motivo o per un altro la Lupa non ha mai retto fino in fondo e così l’ultimo scudetto all'ombra del Colosseo rimane quello del 2001 con Capello in panchina, Samuel muro difensivo e la premiata ditta del gol Batistuta & Totti. All’epoca il 43enne Gianpiero Gasperini allenava la Juventus primavera: neanche uno squadrone quello della stagione 2000-01 le cui stelle erano Mirante tra i pali e Gasbarroni in avanti.