Conference League: Atalanta; con il Pafos fuori Bellanova, Kessie e Scalvini

15 Ott 2026 - 14:29
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Raoul Bellanova non rientra fra i venti convocati dell'Atalanta per la prima giornata della League Phase di Conference League, stasera a Bergamo contro i ciprioti del Pafos. L'esterno è a riposo per motivi precauzionali, in vista della trasferta di domenica in campionato col Milan. Bellanova era stato sostituito a metà ripresa lunedì col Venezia a causa di problemi a un gluteo. Ieri ha sostenuto regolarmente la sessione di allenamento a Zingonia alla vigilia dell'impegno europeo. Fuori anche Franck Kessie per sovraccarico al polpaccio destro e Giorgio Scalvini per distrazione di basso grado al flessore sinistro: il primo per la sfida con i rossoneri dovrebbe comunque recuperare.

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