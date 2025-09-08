Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Comune di Firenze: "Fiorentina? Incontri continui su stadio e altro"

08 Set 2025 - 19:40

"I lavori allo stadio Franchi stanno andando avanti e con la variante" annunciata nei giorni scorsi, "si potrà procedere concentrandosi sulla curva Fiesole, su metà Maratona e sulla tribuna lato nord. Gli incontri con la Fiorentina sono continui, per tanti motivi diversi tra cui lo stadio". Lo ha dichiarato l'assessora allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini rispondendo in Consiglio comunale ai question time di Guglielmo Mossuto (Lega) e Dmitrij Palagi (Spc). "Non appena il cronoprogramma sarà ultimato lo presenteremo", ha aggiunto. Per il Padovani, su cui ci sono lavori per renderlo la casa fiorentina del rugby, ha concluso Perini, "sono partiti" gli interventi, "la volontà è quella di usare il futuro stadio, con una capienza da 4mila posti, per partite di livello molto alto. Potremo ospitare le partite della Nazionale femminile e partite europee, mentre la Nazionale maschile potrà giocare al Franchi". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:39
Italia, Gattuso ci crede

Italia, Gattuso ci crede

01:59
SRV RULLO JUVE, VLAHOVIC E L'INTER (MUSICATO) 8/9 SRV

Vlahovic punta l'Inter: voglia di spaccare il derby"

01:42
SRV RULLO NAPOLI, LA CARICA DI DE BRUYNE 8/9 SRV

Smorfia Napoli: De Bruyne al top, Rrahmani k.o.

01:46
SRV RULLO MILAN, DA BOLOGNA A BOLOGNA 8/9 SRV

Dal Bologna al Bologna: Milan, voglia di rivincita

01:20
Milan, Leao è pronto

Milan, Leao è pronto

01:30
Cutrone, nuova vita

Cutrone, nuova vita

01:30
Elmas, a volte ritornano

Elmas, a volte ritornano

01:35
Vlahovic sempre in gol

Vlahovic sempre in gol

01:44
Chivu contro Tudor

Chivu contro Tudor

02:03
Zielinski chiama Chivu

Zielinski chiama Chivu

03:30
DICH ZIELINSKI POST POST FINLANDIA DICH

La carica di Zielinski: "Resto per vincere tutto con l'Inter"

00:59
DICH TONALI PER SITO 7/9 DICH

Tonali "Gattuso, da sempre un "punto di riferimento per me"

00:43
DICH GATTUSO su Israele 7/9 DICH

Gattuso: "Non ho mai detto che mi dispiace dover giocare contro Israele"

01:43
DICH GATTUSO PER SITO 7/9 DICH

Gattuso: "Bisogna mantenere questo entusiasmo fino a giugno"

01:08
DICH GATTUSO su volley 7/9 DICH

Gattuso: "Complimenti alle ragazze del Volley"

01:39
Italia, Gattuso ci crede

Italia, Gattuso ci crede

I più visti di Calcio

DICH JONATHAN DAVID post Romania DICH

David: "Juve competitiva in Italia ed Europa. Io e Vlahovic assieme? Sì"

Italia, Gattuso ci crede

Italia, Gattuso ci crede

DICH ZIELINSKI POST POST FINLANDIA DICH

La carica di Zielinski: "Resto per vincere tutto con l'Inter"

DICH GATTUSO su approccio offensivo DICH

Italia, Gattuso: "Quando si alzerà il livello ci vorrà più equilibrio"

Milan, Leao è pronto

Milan, Leao è pronto

Inter, suona l'allarme

Inter, suona l'allarme

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:46
Mondiale 2026: Tunisia seconda nazionale africana qualificata
19:40
Comune di Firenze: "Fiorentina? Incontri continui su stadio e altro"
19:34
Israele-Italia, la formazione ufficiale degli Azzurri
19:10
Qualif. Mondiali, Israele con il lutto al braccio contro Italia dopo l'attentato a Gerusalemme
17:50
Atalanta, terapie per Scamacca. Lavoro individuale per Kolasinac