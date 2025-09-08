Comune di Firenze: "Fiorentina? Incontri continui su stadio e altro"

"I lavori allo stadio Franchi stanno andando avanti e con la variante" annunciata nei giorni scorsi, "si potrà procedere concentrandosi sulla curva Fiesole, su metà Maratona e sulla tribuna lato nord. Gli incontri con la Fiorentina sono continui, per tanti motivi diversi tra cui lo stadio". Lo ha dichiarato l'assessora allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini rispondendo in Consiglio comunale ai question time di Guglielmo Mossuto (Lega) e Dmitrij Palagi (Spc). "Non appena il cronoprogramma sarà ultimato lo presenteremo", ha aggiunto. Per il Padovani, su cui ci sono lavori per renderlo la casa fiorentina del rugby, ha concluso Perini, "sono partiti" gli interventi, "la volontà è quella di usare il futuro stadio, con una capienza da 4mila posti, per partite di livello molto alto. Potremo ospitare le partite della Nazionale femminile e partite europee, mentre la Nazionale maschile potrà giocare al Franchi".