Como-United, il retroscena di Fabregas: "Sul 4-0 ho detto a Douvikas di fermarsi, me ne pento"

Il gol subito da Zirkzee nel finale di Como-Manchester United non è proprio andato giù a Cesc Fabregas. Nonostante la storica vittoria per 4-1 in Champions League, questo il retroscena svelato dall'allenatore dei lariani in conferenza stampa: "Mi pento per gli ultimi 10 minuti. Ho detto alla squadra di abbassare il ritmo perché sabato abbiamo un'altra partita. Ho detto a Douvikas di non correre più, di rimanere in mezzo. Me ne pento perché di solito sono il primo che spinge a lottare fino alla fine. Il gol subito mi ha fatto male ed è stato perché abbiamo abbassato intensità e abbassato il blocco, per colpa mia. Però abbiamo fatto capire a tutti quanto volevamo vincere e questo è ciò che mi ha fatto godere di più. Una grande mentalità. Sabato abbiamo un'altra partita, vediamo a che livello siamo".