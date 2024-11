COMO, FABREGAS: "UN RISULTATO CHE FA MOLTO MALE"

"È stata la partita perfetta per noi. Porta inviolata, buona prestazione, aggressività, cattiveria, voglia e fame che erano mancate nelle ultime due partite. Grazie per i complimenti ma i punti non arrivano, per questo sono arrabbiato. È una squadra che crea tanto e concede tanto, e il risultato finisce 1-1, perdendo ancora due punti. Fa male, devo dire che fa molto male. Dobbiamo continuare a lavorare, riposare, liberare la testa e migliorare sempre". Il tecnico del Como Cesc Fabregas non riesce a nascondere l'amarezza per una vittoria a Marassi sfuggita nel recupero. "Nico Paz? Deve migliorare la scelta finale. Non ha gestito bene queste 2-3 occasioni. Sono cose che deve migliorare se vuole diventare un top player. Lui è giovane, deve migliorare, è mia responsabilità dargli fiducia e farlo crescere".